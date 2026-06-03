Una gattina di nome Alice è stata trovata picchiata e maltrattata, poi abbandonata. È stata soccorsa dai volontari dello Scudo di Pan, che l’hanno presa in cura. Ora Alice si trova in un rifugio e cerca una nuova famiglia disposta ad adottarla. La gattina ha ricevuto cure veterinarie e si trova in sicurezza. Non ci sono dettagli sulle persone coinvolte nell’abuso.

AREZZO Picchiata, maltrattata e gettata via come una cosa vecchia. L’hanno chiamata Alice (nella foto) ed è una gattina accolta e curata dallo Scudo di Pan. La micia nonostante le violenze subite e gli interventi chirurgici a cui è stata sottoposta, si è ripresa e sta bene. Inutile dirlo, ora cerca casa. E’ questo il lieto fine in cui sperano i volontari del rifugio aretino per animali Lo Scudo di Pan, che raccontano la sua storia. "Arrivata in pessime condizioni a causa di maltrattamenti, la gattina Alice ora sta benone e cerca una famiglia che le voglia bene – spiegano le volontarie – nonostante le violenze è una gattina amorosa e con un’ottima salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alice picchiata e salvata dai volontari. Ora la gattina cerca una nuova famiglia

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