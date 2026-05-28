Abbandonata sulla statale tra auto e camion la cagnolina Mosella salvata dai volontari | Ora sta bene e cerca una famiglia
Una cagnolina abbandonata sulla statale tra auto e camion in Sicilia è stata salvata dai volontari. La bestiola, chiamata Mosella, è stata trovata in condizioni di abbandono e trasportata in sicurezza. Ora sta bene e si trova in un rifugio, dove attende di essere adottata. Nessuno ha ancora rivendicato il suo ritrovamento. La cagnolina è stata curata e vaccinata dai volontari.
Abbandonata su una superstrada in Sicilia tra camion e auto, Mosella ha rischiato seriamente di essere investita. Salvata dai volontari dell’Associazione Animalista Aronne, ora la cagnolina cerca una famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cimitero Auto Abbandonate: Camion Fiat, Roulotte e Altri Veicoli Abbandonati in Mezzo al Nulla
Notizie e thread social correlati
Schianto all'alba sulla Statale tra un camion e un'autoAlle prime luci dell'alba di oggi, venerdì 8 maggio, un incidente si è verificato sulla Statale 12 del Brennero, al km 357, nel comune di Volano.
Spaventoso frontale auto-camion sulla Statale: ferita una donnaUn incidente frontale si è verificato oggi sulla strada statale poco prima delle 13.