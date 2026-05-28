Abbandonata sulla statale tra auto e camion la cagnolina Mosella salvata dai volontari | Ora sta bene e cerca una famiglia

Notizia in breve

Una cagnolina abbandonata sulla statale tra auto e camion in Sicilia è stata salvata dai volontari. La bestiola, chiamata Mosella, è stata trovata in condizioni di abbandono e trasportata in sicurezza. Ora sta bene e si trova in un rifugio, dove attende di essere adottata. Nessuno ha ancora rivendicato il suo ritrovamento. La cagnolina è stata curata e vaccinata dai volontari.