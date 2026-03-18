A Bergamo la storia dell’Ucraina salvata dai volontari di Wikipedia

A Bergamo, presso la Biblioteca Civica Antonio Tiraboschi, si tiene una mostra fotografica aperta dal 19 al 28 marzo. La rassegna mette in mostra immagini che rappresentano l’identità e le ferite dell’Ucraina, con un focus sulla cultura libera. Le fotografie raccontano aspetti legati alla nazione e alle sue difficoltà attraverso gli scatti di diversi autori.

(Adnkronos) – Dal 19 al 28 marzo, la Biblioteca Civica Antonio Tiraboschi di Bergamo ospita una mostra fotografica che ripercorre l'identità e le ferite dell'Ucraina attraverso lo sguardo della cultura libera. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Wikimedia Italia e Wikimedia Ucraina, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e naturale di un Paese segnato da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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