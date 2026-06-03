Alice picchiata e salvata dai volontari | la gattina cerca una nuova famiglia

Una gattina di nome Alice è stata trovata maltrattata, picchiata e abbandonata, e ora si trova sotto la cura dello Scudo di Pan. I volontari hanno soccorso l’animale e si stanno occupando delle sue condizioni. La gattina sta ricevendo assistenza e cure dopo essere stata trovata in condizioni di evidente maltrattamento. Non ci sono dettagli su eventuali indagini o persone coinvolte.

Arezzo, 3 giugno 2026 – Maltrattata, picchiata e gettata via c ome una cosa vecchia. L’hanno chiamata Alice ed è una gattina accolta e curata dallo Scudo di Pan. La micia nonostante le violenze subite e gli interventi chirurgici a cui è stata sottoposta, si è ripresa e sta bene. Inutile dirlo, ora cerca casa. E’ questo il lieto fine in cui sperano i volontari del rifugio aretino per animali Lo Scudo di Pan, che raccontano la sua storia. “Arrivata in pessime condizioni a causa di maltrattamenti, la gattina Alice ora sta benone e cerca una famiglia che le voglia bene – spiegano le volontarie - nonostante le violenze è una gattina amorosa e con un’ottima salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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