Alhaurìn de La Torre la città della Spagna che combatte il caldo con tende da sole fatte all'uncinetto

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Alhaurìn de La Torre, cittadina vicino a Malaga, sono state installate tende da sole fatte all'uncinetto sopra le strade del centro. Le tende sono realizzate con fili intrecciati e coprono le vie principali, creando un'area ombreggiata per i passanti. L'intervento è stato effettuato per ridurre l'effetto delle alte temperature estive sulla popolazione locale. Le tende sono state posizionate lungo le principali arterie commerciali della città.

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Si chiama Alhaurìn de La Torre ed è la cittadina vicino Malaga che ha trovato un modo originale per combattere il caldo: delle tende da sole fatte all'uncinetto installate sopra le strade del centro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Driving Alhaurín de la Torre | Málaga Spain

Video Driving Alhaurín de la Torre | Málaga Spain

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