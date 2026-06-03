Alhaurìn de La Torre la città della Spagna che combatte il caldo con tende da sole fatte all'uncinetto
A Alhaurìn de La Torre, cittadina vicino a Malaga, sono state installate tende da sole fatte all'uncinetto sopra le strade del centro. Le tende sono realizzate con fili intrecciati e coprono le vie principali, creando un'area ombreggiata per i passanti. L'intervento è stato effettuato per ridurre l'effetto delle alte temperature estive sulla popolazione locale. Le tende sono state posizionate lungo le principali arterie commerciali della città.
Si chiama Alhaurìn de La Torre ed è la cittadina vicino Malaga che ha trovato un modo originale per combattere il caldo: delle tende da sole fatte all'uncinetto installate sopra le strade del centro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Driving Alhaurín de la Torre | Málaga Spain
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