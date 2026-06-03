Alhaurìn de La Torre la città della Spagna che combatte il caldo con tende da sole fatte all'uncinetto

Notizia in breve

A Alhaurìn de La Torre, cittadina vicino a Malaga, sono state installate tende da sole fatte all'uncinetto sopra le strade del centro. Le tende sono realizzate con fili intrecciati e coprono le vie principali, creando un'area ombreggiata per i passanti. L'intervento è stato effettuato per ridurre l'effetto delle alte temperature estive sulla popolazione locale. Le tende sono state posizionate lungo le principali arterie commerciali della città.