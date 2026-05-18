Le tende da sole smart che tagliano la bolletta

Le tende da sole smart stanno entrando nel mercato come soluzione per ridurre i consumi di energia durante i mesi estivi. Questi dispositivi sono progettati per regolare automaticamente la quantità di luce e calore che entra negli ambienti, contribuendo a mantenere le temperature interne più basse senza l’uso eccessivo di condizionatori. Le aziende produttrici hanno presentato modelli compatibili con sistemi di domotica e controllo remoto, mentre le installazioni sono sempre più diffuse sia nelle abitazioni private che negli edifici commerciali.

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Roma, 18 maggio 2026 – La gestione dei costi dell'energia elettrica legati al condizionamento estivo rappresenta una delle voci di spesa più critiche sia nei bilanci familiari sia in quelli aziendali, specialmente nel settore Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurant, Cafè), dove l'uso della climatizzazione incide pesantemente sui margini operativi netti. Di fronte a stagioni estive caratterizzate da record termici costanti, l'innovazione tecnologica applicata alla bioedilizia sta registrando incrementi di vendita verticali nel comparto delle schermature solari intelligenti. Non si parla più di semplici elementi di arredo tessile, ma di veri e propri asset di risparmio energetico passivo e di riqualificazione tecnica degli immobili urbani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le tende da sole smart che tagliano la bolletta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video These Smart Window Shades Measure, Cut, and Power Themselves Sullo stesso argomento Energia smart: come l’autoproduzione abbatte i costi in bollettaLa gestione dell’energia sta vivendo una trasformazione strutturale che coinvolge sia i nuclei familiari che il tessuto produttivo, spostando l’asse... Da Ryanair a Volotea, le low cost tagliano i voliFiumicino, 28 aprile 2026 – Ryanair, Transavia, Volotea e altre compagnie aeree low cost stanno subendo le conseguenze dell’aumento dei prezzi del... Non io che entro al bar con gli occhiali da sole, molleggio verso la macchina del caffè e ignoro il cliente che mi tende i soldi come #Darderi con la mascotte. x.com Come pulire le tende da sole in vista dell’estate: guida completa per una manutenzione efficaceScopri come pulire le tende da sole in vista dell’estate per mantenerle in ottime condizioni e migliorare il tuo spazio esterno. Questo articolo esplora in ... Leggi tutto ... msn.com Non servono più le tende da sole per garantire la privacy sul terrazzo: è questa l’idea alla moda ed anche economicaLe tende da sole fanno ormai parte del passato, al loro posto una nuova alternativa che piace anche agli esperti del settore: pratica funzionale e anche facile da pulire. Ora che arriva la bella ... diregiovani.it Tende da campeggio per famiglie reddit