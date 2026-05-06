Acqua e gas la guerra che combatte Israele in Libano ha molto a che fare con le risorse | l'analisi

Nelle aree del sud del Libano, sotto il controllo israeliano, si trova una delle principali riserve di acqua del paese. Questa risorsa naturale rappresenta un elemento chiave in un conflitto che coinvolge anche le forniture di gas e altre risorse energetiche. La presenza di queste risorse nella regione ha contribuito a intensificare le tensioni tra le parti coinvolte, rendendo il controllo di acqua e gas un aspetto centrale nello scenario del conflitto.

La zona che Tel-Aviv gestisce nel sud è ricca d’acqua e rappresenta la più grande risorsa naturale del Libano. Il controllo permanente dell’area e lo spostamento verso nord del confine marittimo porterebbero dei vantaggi in termini di approvvigionamento energetico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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