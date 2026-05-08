Sequestra la moglie in casa per una notte a Bergamo e la chiude a chiave in camera da letto | 57enne arrestato

Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Bergamo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto ricostruito, avrebbe impedito alla moglie di uscire dall'abitazione e l'avrebbe rinchiusa a chiave nella camera da letto per una notte. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto dopo una segnalazione e l'uomo è stato portato in cella.

La polizia ha arrestato un 57enne di Bergamo per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'uomo avrebbe impedito alla moglie di uscire di casa e l'avrebbe chiusa a chiave nella camera da letto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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