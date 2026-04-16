Lusciano tossicodipendente aggredisce la moglie | arrestato in flagranza

A Lusciano, un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri mentre aggrediva la moglie. L'intervento è avvenuto immediatamente dopo che la donna ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato e l’uomo è stato portato in caserma. La vicenda si è svolta in presenza di testimoni e la donna non ha riportato ferite gravi.

Un uomo di 38 anni è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Stazione di Lusciano dopo aver aggredito fisicamente la moglie. L’episodio, avvenuto giovedì 16 aprile 2026, ha il soggetto già sottoposto a misure cautelari domiciliari per precedenti questioni giuridiche trascinare la violenza tra le mura domestiche, scatenando l’intervento immediato delle forze dell’ordine a seguito di una segnalazione telefonica d’emergenza. Il dinamismo dell’aggressione e l’intervento delle forze dell’ordine. La violenza si è manifestata all’interno dell’abitazione della coppia, dove il trentottenne ha colpito la compagna convivente. Secondo quanto...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lusciano, tossicodipendente aggredisce la moglie: arrestato in flagranza Notizie correlate Si ubriacava e picchiava la moglie davanti al figlio: marito violento arrestato in flagranza di reatoIl 46enne, già noto alle forze dell'ordine, si accaniva sulla coniuge e la minacciava di morte, incurante della presenza del minore Si ubriacava, poi... Tenta di rapinare un anziano e lo aggredisce col coltello a Brescia, 32enne arrestato in flagranza di reatoUn arresto per rapina aggravata: questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri avvenuto nella tarda serata di ieri a Brescia.