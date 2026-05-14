A Napoli, un uomo di 66 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie con un paio di forbici durante un’ulteriore lite. La donna è riuscita a scappare e ha preso un taxi per allontanarsi dalla situazione. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in caserma. L’episodio si è verificato in un contesto di precedenti comportamenti di maltrattamento nei confronti della stessa donna.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate a Napoli. Un uomo di 66 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver aggredito la moglie con un paio di forbici, ferendola gravemente al culmine di una lite familiare. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’allarme è scattato intorno alle 16:35, quando dal Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo è partita una richiesta di intervento ai militari dell’Arma per una donna appena arrivata in ospedale con ferite da arma da taglio. La vittima, una 65enne, ha raccontato ai Carabinieri di essere stata aggredita dal marito all’interno dell’abitazione di famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Napoli, aggredisce la moglie con le forbici dopo l'ennesima lite: arrestato, la vittima fugge in taxi

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