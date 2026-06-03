Durante un intervento in trasmissione, un uomo ha dichiarato di essere stato molto colpito da una donna dopo aver discusso di una crisi tra due persone. Questa dichiarazione ha seguito un confronto precedente riguardante una relazione interrotta tra altri due partecipanti del programma televisivo. La conversazione ha attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori, portando l’attenzione su questa nuova dinamica tra i protagonisti.

Dopo aver sollevato e poi smontato il polverone inerente alla crisi tra Alessio Pili Stella e Debora Bragetti a causa di Rosanna Siino, c’è un altro argomento che sta tenendo accesi i riflettori sui tre protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne. Una volta terminate le registrazioni del programma, e poi anche le messe in onda, Alessio e Debora sono stati raggiunti dallo staff della trasmissione, il quale ha chiesto loro di rilasciare alcune dichiarazioni, specie in riferimento alla reazione avuta da Rosanna a seguito della loro uscita dal programma. Ebbene, soprattutto Alessio ha detto delle parole alquanto inaspettate. Le parole inaspettate di Alessio Pili Stella sulle lacrime di Rosanna Siino e la freddezza di Debora. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Alessio Pili Stella spiazza su Rosanna Siino dopo UeD: “Mi ha fatto molto effetto”

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