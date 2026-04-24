Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 24 aprile, si sono susseguiti momenti di confronto tra Alessio Pili Stella, Rosanna Siino e Debora. Rosanna ha condiviso alcuni dettagli sui retroscena relativi a Alessio, mentre Maria De Filippi ha rivolto un intervento diretto a Ciro. La puntata si è aperta con questa discussione tra i protagonisti, suscitando reazioni e commenti tra i presenti.

La puntata del 24 aprile di Uomini e Donne è cominciata con un confronto tra Alessio Pili Stella, Rosanna Siino e Debora. Poi si è passati al Trono Classico, dove Ciro Solimeno è stato un po’ redarguito da Maria De Filippi. Le confessioni inattese di Rosanna Siino su Alessio Pili Stella a UeD e la reazione di Debora. Alessio Pili Stella ha avuto un confrontoscontro con Rosanna Siino nella puntata di oggi di Uomini e Donne. La dama ha esordito dicendo di aver chattato per tre ore con il cavaliere, ma lui ha ridimensionato il tutto dicendo di non essersi detti nulla di compromettente. Al centro del discorso, infatti, pare ci sia stato il rapporto tra l’uomo e Debora.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Rosanna svela retroscena su Alessio Pili Stella a UeD, Maria De Filippi attacca Ciro

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