Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, Debora ha dichiarato che la causa della crisi con Alessio Pili Stella è da attribuire a Rosanna. La donna ha spiegato che i problemi sono iniziati dopo alcuni incontri con questa persona, senza specificare ulteriori dettagli. La conversazione si è svolta attraverso messaggi, confermando la rottura della coppia. Nessuna delle parti ha fornito ulteriori commenti pubblici sulla situazione.

Quello che sembrava essere l’inizio di una favola pare si stia già trasformando in qualcosa di molto diverso. Dopo l’emozionante uscita di scena da Uomini e Donne, tra Alessio Pili Stella e Debora Bragetti è scoppiata una crisi profonda. Non si tratta di mere indiscrezioni o pettegolezzi, ma di vicende raccontate direttamente dalla donna, la quale ha rivelato che le cose non stanno andando nel migliore dei modi tra di loro. Inoltre, Debora ha anche rivelato che il motivo della crisi risiede in Rosanna Siino. I motivi della crisi tra Debora e Alessio fuori da Uomini e Donne e cosa c’entra Rosanna Siino. La storia d’amore nata tra Alessio Pili Stella e Debora Bragetti sta subendo una brusca battuta d’arresto, dopo pochissimo dalla loro uscita da Uomini e Donne, avvenuta in una delle ultime puntate della trasmissione. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Crisi tra Alessio Pili Stella e Debora dopo UeD, parla lei: “Colpa di Rosanna”

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Crisi tra Alessio Pili Stella e Debora Bragetti Rosanna Siino nel mirino

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