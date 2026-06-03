Alessandrino doppio raid a scuola tra cibo rubato e atti vandalici

Tra il 30 maggio e il 2 giugno, due atti vandalici sono stati commessi nella scuola di via del Pergolato, nell’Alessandrino. Durante il primo episodio, è stato sottratto del cibo dall’area scolastica, mentre nel secondo sono stati danneggiati alcuni spazi e attrezzature. Indagini sono in corso per chiarire i dettagli dei due raid. Nessuna persona è rimasta ferita.

Due raid nella notte tra sabato 30 maggio e martedì 2 giugno. A finire nel mirino è stata la scuola di via del Pergolato, all'Alessandrino, nel municipio V. Ignoti, secondo quanto appreso, hanno portato via generi alimentari e danneggiato il distributore di snack e bibite.La prima visita c'è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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