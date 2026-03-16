Furto e atti vandalici in scuola nel Napoletano

Una scuola nel Napoletano è stata teatro di atti di vandalismo e di un furto consistente. La scuola interessata è l’ITI ‘Enrico Medi’ a San Giorgio a Cremano. L’episodio si è verificato di recente e ha coinvolto danni e il furto di materiali. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno indagando sull’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Atti di vandalismo e un furto ingente ai danni dell ‘ITI ‘Enrico Medi’ a San Giorgio a Cremano (Napoli). Ignoti si sono introdotti nel plesso scolastico, presumibilmente di notte, danneggiando porte e finestre e distributori automatici. Dalle aule hanno portato via, tra oggetti di valore, tablet, macchine fotografiche di ultima generazione, pc, visori in 3D. Le lezioni sono state sospese per consentire alla Polizia Scientifica – presente con il commissariato di Ps di San Giorgio e i Carabinieri – di effettuare i rilievi e ricostruire l’accaduto. Amaro il commento del dirigente scolastico Salvador Tufano che, in una... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furto e atti vandalici in scuola nel Napoletano Articoli correlati Leggi anche: Furto alla fiera antiquaria e atti vandalici tra i banchi Leggi anche: "Il liceo è fascista": a Roma una scuola chiude per atti vandalici. Scritte e aule inagibili Una raccolta di contenuti su Furto e atti vandalici in scuola nel... Temi più discussi: A Mestre c'è un'autocarrozzeria che rischia di chiudere per i troppi furti subiti nel tempo; Furto tra le vetrine di corso Italia: ladro rincorso e denunciato; Furto di cavi al centro sportivo: Nessuna polizza assicurativa; Atti vandalici a pochi passi dal centro: sedie lanciate dall’ultimo piano di un palazzo e auto danneggiate. Estate in arrivo, la riviera si tutela. Il focus del sindaco Tombolini: «Pronto un piano anti-maranza»NUMANA Dopo un’estate segnata da aggressioni, furti e atti vandalici che avevano acceso l’allarme a Marcelli, il Comune prova a ... msn.com Escalation di furti e atti vandalici: Ora urgono interventi immediatiSono numerose le segnalazioni di furti, vandalismi e comportamenti molesti che stanno creando un forte clima di allarme tra cittadini e commercianti a Cascina; conseguentemente aumenta la necessità di ... lanazione.it Furto all'Iti Medi, rubati computer e attrezzature per oltre 300mila euro. I ladri si sono introdotti nella scuola di San Giorgio a Cremano e hanno devastato i locali - facebook.com facebook Melito di Porto Salvo (RC): maxi furto di farmaci oncologici e salvavita presso la farmacia ospedaliera, per un importo complessivo superiore a 1milione e 200mila euro. I #Carabinieri arrestano 4 persone appartenenti ad una ramificata rete criminale cara x.com