Nella scuola Masaccio si sono verificati atti vandalici che hanno coinvolto diversi pannelli. In un primo momento sono stati danneggiati i cartelli commemorativi dedicati a Falcone e Borsellino nel parco a loro intitolato. Successivamente, sono stati rotti anche i pannelli della Costituzione Italiana che fanno parte del percorso didattico della scuola media. Le autorità scolastiche e le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

Prima il cartello commemorativo di Falcone e Borsellino nel parco intitolato ai due magistrati uccisi dalla mafia, ora i pannelli della Costituzione Italiana del percorso didattico della Media "Masaccio". Non si fermano a San Giovanni Valdarno gli atti vandalici e anche stavolta i soliti ignoti hanno preso di mira un simbolo, la Carta fondamentale della Repubblica declinata dagli studenti nei suoi articoli più significativi riprodotti su una serie di cartelli appesi alla recinzione davanti all’ingresso della sede centrale di via Gramsci. Due di questi, venerdì mattina sono stati trovati a terra in frantumi da insegnanti e custodi e, a conferma che il colpevole non era il vento, le fascette con le quali erano stati affissi risultavano tagliate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atti vandalici alla scuola Masaccio. Rotti i cartelli della Costituzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Furto e atti vandalici in scuola nel NapoletanoTempo di lettura: 2 minutiAtti di vandalismo e un furto ingente ai danni dell‘ITI ‘Enrico Medi’ a San Giorgio a Cremano (Napoli).

Leggi anche: Furto alla fiera antiquaria e atti vandalici tra i banchi

Casoria, furto di computer e atti vandalici a scuolaNella notte tra venerdì e sabato, furti e danneggiamenti nel plesso Soriano, della scuola primaria Nino Cortese ad Arpino. Oltre ad aver portato via diversi computer, sono state anche messe a ... ilmattino.it

Villasanta, atti vandalici davanti alla scuola: cinque ragazzini denunciati, tre sono minorenniVillasanta (Monza e Brianza), 16 ottobre 2025 – Vandali ragazzini. A Villasanta, nella notte tra il 9 e il 10 settembre scorso, l’area antistante l’istituto scolastico Ambrogio Villa di via Negri è ... ilgiorno.it