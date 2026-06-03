Albano Carrisi a Vasto | felicità e fiori d' arancio sulla costa dei trabocchi VIDEO

Nella mattinata di mercoledì 3 giugno, a Vasto Marina, si è tenuto un evento con la presenza di Al Bano. La giornata è stata caratterizzata da momenti di festa e da un intervento musicale dell'artista. La scena si è svolta sulla costa dei trabocchi, con la partecipazione di pubblico presente sulla spiaggia. Un video dell'evento mostra Al Bano mentre si esibisce davanti ai presenti, tra applausi e sorrisi.

Ugole d'oro sulla costa dei trabocchi. Nella mattinata di mercoledì 3 giugno a Vasto Marina c'era Al Bano. Il popolare cantante di Cellino San Marco era accanto al sindaco Francesco Menna a celebrare una cerimonia sulla spiaggia. “Un bel matrimonio di due miei amici” ha spiegato il cantante in un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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