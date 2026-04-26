Primi bagni di stagione sulla Costa dei trabocchi ma per il weekend del Primo maggio le temperature si abbassano

Sulla Costa dei Trabocchi, i primi bagni di stagione attirano i nuotatori più coraggiosi, grazie al tempo soleggiato e alle temperature in aumento. Tuttavia, per il fine settimana del Primo maggio, le previsioni indicano un calo delle temperature e una giornata più fresca. Nonostante ciò, molte persone si sono recate in spiaggia, attirate dalla bella giornata di sole.