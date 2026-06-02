Sulla Costa dei trabocchi al via Formare per competere il progetto che investe sulla cultura dell' accoglienza

Da chietitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Costa dei Trabocchi continua la propria crescita turistica e sceglie di investire anche nel capitale umano e nella qualità dell’esperienza. Prenderà il via il prossimo 3 giugno, al parco dei Priori di Fossacesia, il progetto formativo territoriale “Formare per Competere – L’accoglienza che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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