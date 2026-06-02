Sulla Costa dei trabocchi al via Formare per competere il progetto che investe sulla cultura dell' accoglienza

La Costa dei Trabocchi continua la propria crescita turistica e sceglie di investire anche nel capitale umano e nella qualità dell’esperienza. Prenderà il via il prossimo 3 giugno, al parco dei Priori di Fossacesia, il progetto formativo territoriale “Formare per Competere – L’accoglienza che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Primi bagni di stagione sulla Costa dei trabocchi, ma per il weekend del Primo maggio le temperature si abbassanoSulla Costa dei Trabocchi, i primi bagni di stagione attirano i nuotatori più coraggiosi, grazie al tempo soleggiato e alle temperature in aumento.

Temi più discussi: Costa dei trabocchi: caldo e ombrelloni aperti, al via la stagione balneare; Ponte 2 giugno Abruzzo: dove andare al mare e cosa fare; Da Salsedine la cucina torna ad essere semplice e autentica, ma contemporanea; Stazioni sulla Via Verde, da Campitelli frecciata a Menna e Pd: Espropri dopo anni di immobilismo.

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