La riserva di Sazan in Albania è al centro di un'inchiesta riguardante la costruzione di un resort di lusso. Si indaga sugli investitori americani coinvolti nel progetto e sui permessi rilasciati. La magistratura sta valutando se ci siano irregolarità nelle autorizzazioni e se sia possibile bloccare i lavori in corso. La questione riguarda anche eventuali violazioni delle normative ambientali e di tutela del patrimonio naturale.

Chi sono gli investitori americani dietro il progetto di Sazan?. Come può la magistratura bloccare la costruzione del resort?. Perché l'Unione Europea contesta la gestione della riserva?. Quali conseguenze diplomatiche subirà il governo Rama dopo questo scontro?.? In Breve Investitori americani Ivanka e Jared puntano al resort sull'isola di Sazan. Magistratura monitora legittimità procedure edilizie in aree della riserva protetta. Rischio tensioni diplomatiche con l'Unione Europea per gestione aree naturali. Possibile ripetizione fallimento gestionale simile al precedente progetto di Belgrado. Il progetto di lusso sull’isola di Sazan scatena proteste in Albania. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albania, riserva di Sazan sotto accusa per il resort di lusso

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