in albania si protesta contro la costruzione di un resort di lusso

Notizia in breve

In Albania, centinaia di persone si sono radunate davanti a un cantiere per protestare contro la costruzione di un resort di lusso. Il progetto, promosso da una società collegata a Jared Kushner, riguarda un'area di circa 50 ettari e prevede hotel, ville e strutture ricettive. Le manifestazioni sono state organizzate dopo che i residenti hanno scoperto i piani di sviluppo e hanno espresso preoccupazioni per l'impatto ambientale e sulla comunità locale. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire.