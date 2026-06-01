In Albania si protesta contro la costruzione di un resort di lusso
In Albania, centinaia di persone si sono radunate davanti a un cantiere per protestare contro la costruzione di un resort di lusso. Il progetto, promosso da una società collegata a Jared Kushner, riguarda un'area di circa 50 ettari e prevede hotel, ville e strutture ricettive. Le manifestazioni sono state organizzate dopo che i residenti hanno scoperto i piani di sviluppo e hanno espresso preoccupazioni per l'impatto ambientale e sulla comunità locale. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire.
Il progetto immobiliare è legato alla società di Jared Kushner, genero di Donald Trump, e dovrebbe occupare in parte un'area protetta Centinaia di persone si sono nuovamente radunate a Tirana, capitale dell’Albania, per protestare contro un progetto immobiliare di lusso legato alla società di Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I manifestanti e le associazioni ambientaliste che hanno organizzato le mobilitazioni chiedono la sospensione del cantiere, che si trova a Zvërnec, nel distretto di Valona, e che occuperebbe in parte un’area protetta. Chiedono inoltre le dimissioni del primo ministro Edi Rama, che sostiene la costruzione del resort dicendo di voler fare dell’Albania una destinazione turistica invidiata dagli altri paesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Notizie e thread social correlati
Albania, proteste contro la costruzione di un resort legato a Jared Kushner e Ivanka TrumpSabato a Zvernec, in Albania, si sono svolte proteste davanti a un cantiere di un progetto immobiliare di lusso.
Figlia e genero di Trump progettano mega resort di lusso in un’area protetta in Albania: protesta di migliaia di cittadini a TiranaMigliaia di persone sono scese in piazza a Tirana il 1° giugno per protestare contro un progetto di resort di lusso in un'area protetta nel delta del...
Temi più discussi: Albania, proteste contro i bulldozer nell’area protetta di Pishë Poro-Narta; Piantedosi a Trento: Sui Cpr in Albania andiamo avanti, nel 2025 abbiamo speso 50 milioni. I rimpatri? 84; Studenti albanesi protestano a Skopje per il diritto agli esami in lingua albanese; Oggi a Tirana si è svolta una protesta a sostegno degli studenti albanesi nella Macedonia del Nord.
In Albania si protesta contro la costruzione di un resort di lussoCentinaia di persone si sono nuovamente radunate a Tirana, capitale dell’Albania, per protestare contro un progetto immobiliare di lusso legato alla società di Jared Kushner, genero del presidente ... ilpost.it
RIVOLTA ULTRA: LA CURVA SUD SPARA A ZERO SU CARDINALE E IBRAHIMOVI?! SCOPPIA LA CONTESTAZIONE SOCIAL Il clima a Milano è ufficialmente diventato una polveriera. Con una Story durissima su Instagram, la Curva Sud ha pubbli x.com
TrmWeb.it. . Palermo - Protesta della Polizia Penitenziaria, i sindacati chiedono l'aumento degli organici facebook
Ucraina nell'Ue, la Lega dice no. Protesta delle opposizioni, Tajani: Noi favorevoli all'adesione reddit
Albania, scontri alla protesta delle opposizioni: molotov contro edifici governativi(LaPresse) Scontri tra polizia e manifestanti davanti agli edifici governativi e al Parlamento di Tirana, in Albania, sabato sera in occasione di una grossa protesta delle opposizioni contro il ... stream24.ilsole24ore.com