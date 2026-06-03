A 64 anni, Alba Parietti ha condiviso su Instagram una foto in cui indossa un costume verde intero che mette in risalto il suo fisico. La showgirl appare in forma, con gambe lunghe e silhouette definita. La foto ha ricevuto numerosi commenti e like dai follower. Nessuna informazione sul segreto dei tacchi a spillo.

Bella, anzi bellissima: Alba Parietti a 64 anni è ancora sulla cresta dell’onda e su Instagram sfoggia un costume verde intero che mette in evidenza il suo corpo scolpito. Alba Parietti in costume intero su Instagram. A 64 anni la conduttrice, attrice e showgirl non ha perso nemmeno un pizzico del suo fascino ed è davvero favolosa. Ce lo dimostra superando la prova costume in modo impeccabile, grazie ad un costume intero vere, indossato con i tacchi alti. Alba Parietti ha pubblicato su Instagram alcune foto che preannunciano l’arrivo dell’estate. La conduttrice si è infatti concessa una giornata in piscina, fra sole e relax. Per l’occasione Alba ha scelto di indossare un costume verde intero, con dettagli luccicanti, abbinato a occhiali scuri e un paio di sandali con tacco alto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alba Parietti, il costume verde intero a 64 anni (e il segreto dei tacchi a spillo)

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