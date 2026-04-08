Il look blu notte di Ilary Blasi al GF Vip | tubino e tacchi a spillo metallici per la puntata 7

Ieri sera è stata trasmessa la settima puntata del GF Vip 2026, con Ilary Blasi che ha indossato un abito blu notte in stile minimal. La conduttrice ha scelto un tubino aderente e ha completato il look con tacchi a spillo metallici. La sua scelta di abbigliamento si è concentrata su linee semplici e colori scuri, senza accessori appariscenti.

Ieri sera è andata in onda la settima puntata del GF Vip 2026 e Ilary Blasi ha ancora una volta puntato tutto sullo stile minimal: ecco tutti i dettagli del suo look blu notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Siamo quasi al giro di boa di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 Leggi l'articolo #GrandeFratelloVip - facebook.com facebook

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