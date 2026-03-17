I vigili del fuoco passano dal terrazzo per domare il rogo in un condominio

Nella tarda mattinata di oggi a Firenze, i vigili del fuoco sono intervenuti in un condominio per spegnere un incendio scoppiato all’interno di un appartamento. I soccorritori sono entrati dall’esterno, passando dal terrazzo, per raggiungere il punto interessato dalle fiamme. Sul posto sono arrivati diversi mezzi e squadre di pompieri per contenere il rogo e garantire la sicurezza degli abitanti.

FIRENZE – Paura nella tarda mattinata nel capoluogo toscano a causa di un rogo scoppiato all’interno di un edificio residenziale. Intorno alle 12:20, un’emergenza ha interessato un appartamento situato in via Antonio Canova, posizionato al secondo livello di un condominio che conta in totale cinque piani. Per fronteggiare le fiamme si è resa necessaria una rapida mobilitazione dei Vigili del Fuoco. Sul luogo dell’evento sono accorse unità provenienti sia dalla sede centrale fiorentina che dal distaccamento di Firenze Ovest. L’apparato tecnico di emergenza ha schierato una squadra operativa supportata da un’autoscala, un’autobotte e un carro aria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - I vigili del fuoco passano dal terrazzo per domare il rogo in un condominio Articoli correlati Incendio in un impianto di trattamento della plastica, vigili del fuoco in azione da ore per domare il rogoUn grosso incendio è scoppiato ieri sera, intorno alle 22, in un impianto di trattamento dei rifiuti ed in particolare della plastica, in contrada... Vanno a fuoco i contatori elettrici, sei famiglie evacuate. Vigili del fuoco sul posto per domare l'incendioOSIMO – Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda serata di ieri, intorno alle 23. Una raccolta di contenuti su I vigili del fuoco passano dal terrazzo... Temi più discussi: Servizio Civile Universale: con i Vigili del Fuoco al servizio della comunità; Vigili del Fuoco: le maggiori risorse per rinnovo contratto 2025-2027, serve solo buona volontà; Referendum 22 e 23 marzo 2026, richiesta disposizioni per garantire l’esercizio del diritto di voto al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio fuori sede.; I Vigili del fuoco festeggiano la Giornata Internazionale della Donna. Maltempo, danni e disagi in Calabria: sul posto i vigili del fuocoColpita in particolare la provincia di Cosenza ... msn.com Maxi tamponamento in galleria A20, vigili del fuoco 'coinvolti 80 mezzi'Ha coinvolto circa 80 mezzi un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto autovetture, furgoni e mezzi pesanti che si è verificato nella galleria Villafranca sull'A20, la Messina-Palermo, nella corsi ... ansa.it Una squadra dei Vigili del Fuoco di Santa Croce di Magliano è intervenuta nel centro storico di Larino per soccorrere un’anziana rimasta bloccata in casa, probabilmente a seguito - facebook.com facebook