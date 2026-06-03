Alba Adriatica | scontro violento sul lungomare giovane in codice rosso

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente violento si è verificato sul lungomare di Alba Adriatica, coinvolgendo una Peugeot e una vettura bianca. Un giovane è stato trasportato in codice rosso in ospedale. I passeggeri della Peugeot sono fuggiti subito dopo l'impatto, mentre i due occupanti della vettura bianca sono stati rintracciati dai Carabinieri. Le cause dello scontro sono ancora da accertare.

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Come hanno fatto i passeggeri della Peugeot a scappare dopo l'impatto?. Chi sono i due occupanti della vettura bianca rintracciati dai Carabinieri?. Perché la velocità della Peugeot ha causato un codice rosso?. Cosa è successo esattamente nel momento in cui il giovane è caduto?.? In Breve Due occupanti della Peugeot bianca rintracciati dai Carabinieri dopo la fuga.. Scontro avvenuto nei pressi dell'Hotel Atlas sul lungomare Marconi.. Il giovane ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Mazzini.. Indagini in corso sulla velocità della Peugeot bianca durante l'impatto.. Un violento impatto sul lungomare Marconi di Alba Adriatica lascia un giovane in codice rosso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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