All’alba di oggi si è verificato un incidente lungo il lungomare di Catanzaro, con due persone rimaste ferite in codice rosso. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di una Fiat Punto non è riuscito a frenare in tempo, provocando un impatto violento contro un’auto ferma. La dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento, ha sollevato interrogativi sulla velocità e sulle cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

? Punti chiave Perché il conducente della Fiat Punto non è riuscito a frenare?. Come ha fatto la vettura a travolgere l'auto ferma con tale violenza?. Chi sono i due feriti trasportati d'urgenza in codice rosso?. Quali indagini sta conducendo la Questura per stabilire le responsabilità?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 17 maggio 2026 nel quartiere marinaro di Catanzaro.. Fiat Punto rossa ha travolto una Fiat 600 ferma sulla carreggiata.. Intervento immediato del 118 per il trasferimento dei due feriti in ospedale.. Questura di Catanzaro indaga su velocità e distrazione del conducente della Punto.. Due persone sono state trasportate d’urgenza in ospedale in codice rosso dopo uno scontro violentissimo avvenuto alle prime luci dell’alba nel quartiere marinaro di Catanzaro, dove una vettura ha travolto un’auto ferma lungo la strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro, schianto all’alba sul lungomare: 2 feriti in codice rosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Strade, è già allarme rosso moto. Quattro incidenti: pioggia di feriti. All’alba uno schianto anche in autoPIEVE SANTO STEFANO Una sbandata che avrebbe potuto provocare conseguenze peggiori: uno dei due feriti è grave ma per fortuna non in pericolo di vita.

Torino, violento schianto notturno: 30enne in codice rosso? Cosa sapere Un 30enne è in codice rosso all'ospedale Giovanni Bosco dopo lo schianto a Torino.

Schianto all’alba nel quartiere marinaro di Catanzaro: due feriti in codice rossoSchianto all’alba nel quartiere marinaro: due feriti in codice rosso Paura alle prime ore dell’alba nel quartiere marinaro di Catanzaro, dove si è ... catanzaroinforma.it