Scontro violento sulla Adriatica | 71enne in codice rosso dopo l’impatto

Un incidente grave si è verificato questa mattina lungo l’arteria Adriatica, coinvolgendo un motociclista di 71 anni residente a Fano. L’impatto, avvenuto intorno alle 11, ha provocato ferite serie al conducente, che è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e i soccorritori per prestare assistenza.

Un grave sinistro stradale ha coinvolto un motociclista di 71 anni residente a Fano nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 11, lungo l'arteria Adriatica. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso presso la struttura ospedaliana regionale di Torrette di Ancona, dove attualmente le sue condizioni cliniche sono monitorate in prognosi riservata. Dinamica dell'impatto tra la strada Adriatica e la provinciale 123 L'incidente si è verificato nel tratto che interessa la zona di Torre .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro violento sulla Adriatica: 71enne in codice rosso dopo l’impatto Larciano, violento impatto tra camion e moto: 21enne in codice rossoUn violento impatto tra un mezzo pesante e una motocicletta ha scosso la zona di Cecina di Larciano nella mattinata di questo sabato 11 aprile,... Scontro violento a Benevento: 21enne sbalzato, codice rossoUn drammatico scontro stradale ha scosso il pomeriggio di oggi nel cuore del rione Pacevecchia, nei pressi dell’ingresso principale dell’ospedale San...