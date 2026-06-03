Alan vive con noi il saluto degli ultras La famiglia | Siete meravigliosi avete alleviato il dolore

Gli ultras hanno salutato con un “Alan vive con noi” sui gradoni della curva, dove il 38enne trascorreva spesso le partite con il gruppo dei Casual. La famiglia ha ringraziato la tifoseria per aver alleviato il dolore, definendo i supporters meravigliosi. La frase è apparsa come ultimo saluto, sottolineando il legame tra il defunto e la curva. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo alle circostanze o cause della morte.

"Alan vive con noi": un ultimo saluto sui gradoni della curva che il 38enne aveva occupato tante volte con il suo gruppo, i Casual. Cori, ma anche petardi e fumogeni per l'addio a Alan, morto negli scorsi giorni a Savignano, era un grande tifoso del Cesena. I suoi amici della curva hanno voluto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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