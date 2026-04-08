VIDEO | Fazzoletti al vento e nervi tesi il Sicilia Express parte con la polemica | Siete ridicoli Avete il 740 alto

Alla stazione centrale si è verificato un acceso confronto tra il vicepresidente nazionale di un partito e un assessore regionale ai Trasporti. Durante il confronto, sono stati scambiati insulti e frasi dure, con alcuni video che mostrano fazzoletti al vento e nervi tesi. Uno dei partecipanti ha commentato che l’altra parte era ridicola e ha criticato l’alto valore del modello 740.