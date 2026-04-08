VIDEO | Fazzoletti al vento e nervi tesi il Sicilia Express parte con la polemica | Siete ridicoli Avete il 740 alto
Alla stazione centrale si è verificato un acceso confronto tra il vicepresidente nazionale di un partito e un assessore regionale ai Trasporti. Durante il confronto, sono stati scambiati insulti e frasi dure, con alcuni video che mostrano fazzoletti al vento e nervi tesi. Uno dei partecipanti ha commentato che l’altra parte era ridicola e ha criticato l’alto valore del modello 740.
Violento scontro verbale alla stazione centrale tra il vicepresidente nazionale di Italia Viva Davide Faraone e l'assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò. La lite è scoppiata durante la protesta simbolica organizzata da Futura, movimento giovanile di Italia Viva-Casa Riformista, per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
A Sinner scappa una parolaccia in campo, nervi tesi prima dell’Australian Open: spunta l’audio sui social – Il videoMomento a suo modo raro del numero 2 di tennis, Jannik Sinner, che durante un allenamento a Melbourne si è spazientito.
Milan, nervi tesi e proteste con gli arbitri svelano il progetto scudetto di AllegriIl club rossonero lamenta una serie di errori che avrebbero danneggiato la classifica.