Al vostro posto non ci so stare – dei delitti e delle pene secondo Fabrizio De André | la presentazione a Roma del libro di Fabrizio Bartelloni

Fa finalmente tappa a Roma il tour di presentazioni di Al vostro posto non ci so stare – dei delitti e delle pene secondo De André, il libro che Fabrizio Bartelloni, avvocato e magistrato onorario pisano, ha presentato in anteprima lo scorso anno al Salone Internazionale del Libro di Torino e quindi, con un successo e un’attenzione crescenti, in giro per tutta l’Italia. Un saggio, patrocinato dalla Camera Penale di Pisa e dal Museo di Viadelcampo29rosso con cui l’autore ha unito due mondi: quello che lo vede frequentare quotidianamente le aule di giustizia e quello «nel cuore» che lo lega da sempre all’opera del menestrello genovese. “È proprio così, – conferma Bartelloni – ho scoperto De André nella mia prima adolescenza ed è stato amore al primo ascolto. 🔗 Leggi su Tpi.it

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