In un vortice di polvere | 100 giovani danzatori celebrano Fabrizio De André al Teatro Galli

Domenica 29 marzo il Teatro Galli ospita "In un vortice di polvere. Omaggio a Fabrizio De André - I giovani e il teatro". L’appuntamento annuale nato dalla collaborazione tra la Direzione del Teatro e Rimini a passi di danza, il circuito che riunisce le principali scuole di danza della città: Anca Ardelean Danza&Musical, Aulòs Danza, Cdf Rimini, Garden Sporting Center, Il Balletto di Rimini, OffArt, On Stage e Progetto Danza. Attraverso il linguaggio universale del corpo, l’ensemble di giovani talenti interpreta le storie, le emozioni e i temi sociali delle sue canzoni più famose. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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