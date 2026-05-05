30 anni di Anime Salve | al Teatro Verdi un omaggio al testamento musicale di Fabrizio De André

Giovedì 7 maggio al Teatro Verdi si tiene lo spettacolo “30 anni di Anime Salve. Genova per Faber”. L’evento vede la partecipazione di diversi ospiti e prevede un concerto dedicato al repertorio di Fabrizio De André, con l’obiettivo di ricordare il suo lavoro musicale. La serata si inserisce nelle celebrazioni per i trent’anni di “Anime Salve”, uno degli album più noti del cantautore genovese.

Giovedì 7 maggio va in scena al Teatro Verdi “30 anni di Anime Salve. Genova per Faber”, una parata di ospiti d’eccezione e un concerto-evento che celebrerà il testamento musicale di Fabrizio De André.Anime Salve è un album capolavoro che conclude un percorso poetico dedicato ai soli, agli ultimi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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