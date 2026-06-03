L’estate 2023 porta con sé un aumento dei divieti sulle spiagge italiane, con nuovi cartelli che vengono installati di stagione in stagione. Ogni anno si registrano ulteriori restrizioni riguardanti comportamenti consentiti e zone accessibili, creando un quadro di regole più articolato per i bagnanti. Le limitazioni riguardano spesso l’uso di determinate aree, il rispetto delle normative ambientali e le attività consentite durante la stagione balneare.

Quella che sta per iniziare sarà l'estate dei mille divieti. Sulle spiagge italiane spuntano ogni anno nuovi cartelli. A cominciare da quelli sul fumo. Tra le decine di lidi smoke free, cioè dove le sigarette - classiche ed elettroniche - sono bandite, tranne che in aree apposite, ci sono Pesaro e Rimini. Le multe per i trasgressori vanno dai 25 ei 500 euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Al via l'estate dai mille divieti: sulle spiagge italiane continuano a spuntare nuovi cartelli

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