A Napoli è iniziata ufficialmente la stagione balneare 2026, con le spiagge aperte e il mare che si presenta pulito e invitante. Le autorità hanno comunicato che sono stati stabiliti alcuni divieti e restrizioni da rispettare durante i mesi estivi. Le spiagge della città sono già frequentate da bagnanti e turisti, mentre le forze dell’ordine vigilano sul rispetto delle norme vigenti.

"> Napoli torna a vivere il mare: la stagione balneare 2026. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha recentemente firmato un’ordinanza che regolamenta la stagione balneare 2026. Questo importante provvedimento definisce le aree in cui è permesso fare il bagno e quelle soggette a divieti, evidenziando così le possibilità di svago per i cittadini e i turisti durante i mesi estivi. Il periodo di apertura delle spiagge è ufficialmente stabilito dal 1° maggio al 30 settembre. L’ordinanza, che si basa sulle classificazioni fornite dalla Regione Campania e sui monitoraggi effettuati dall’ARPAC, offre una chiara distinzione tra le zone balneabili e quelle dove la balneazione è vietata.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - A Napoli inizia l’estate: spiagge aperte e mare eccellente, ma attenzione ai divieti.

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