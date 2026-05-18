Lavori urgenti sulla rete idrica | chiuso un tratto di via Volpi
Dopo un guasto verificatosi lunedì 18 maggio, è stato necessario intervenire sulla rete idrica in via Volpi. L’intervento di Acque ha comportato la chiusura di un tratto di strada tra la rotatoria di Largo Monasterio e la nuova rotatoria ‘Lepri’ del CNR. L’intervento ha riguardato il ripristino delle tubazioni dell’acquedotto che scorrono lungo quella via. La strada rimarrà chiusa fino al completamento dei lavori di riparazione.
Dopo il guasto verificatosi nella giornata di lunedì 18 maggio, si è reso necessario l’intervento di Acque per ripristinare le tubazioni dell’acquedotto che scorrono lungo via Volpi, la strada che collega la rotatoria di Largo Monasterio alla nuova rotatoria ‘Lepri’ del CNR (davanti alla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Jan. 5 Major water main break update
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