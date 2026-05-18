Lavori urgenti sulla rete idrica | chiuso un tratto di via Volpi

Dopo un guasto verificatosi lunedì 18 maggio, è stato necessario intervenire sulla rete idrica in via Volpi. L’intervento di Acque ha comportato la chiusura di un tratto di strada tra la rotatoria di Largo Monasterio e la nuova rotatoria ‘Lepri’ del CNR. L’intervento ha riguardato il ripristino delle tubazioni dell’acquedotto che scorrono lungo quella via. La strada rimarrà chiusa fino al completamento dei lavori di riparazione.

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