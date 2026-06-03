Al via Feline Beta progetto Fis 3 Starting Grant dedicato allo studio di un betaretrovirus in alcune patologie feline

Il progetto Feline Beta, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, partirà il 15 giugno 2026 presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie di un’università italiana. Lo studio si concentra su un betaretrovirus coinvolto in alcune patologie feline, analizzando infezioni, patogenesi e una teoria chiamata “Missing Piece Hypothesis”. Si tratta di un’iniziativa nell’ambito del Fis 3 Starting Grant, dedicata alla ricerca sulla salute dei gatti.

Il 15 giugno 2026 partirà presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa FELINE BETA – Investigation on Feline Betaretrovirus Infection, Pathogenesis and Missing Piece Hypothesis, progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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