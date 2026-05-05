Matera | nuovi diritti per i gattari e supporto per le colonie feline

A Matera sono stati approvati nuovi diritti per i proprietari di gatti e misure di sostegno per le colonie feline. Le modifiche permetteranno a chi si prende cura dei gatti di regolarizzare le proprie attività, con variazioni nei costi di gestione. Inoltre, sarà possibile registrare ufficialmente le colonie feline presenti in città, semplificando le procedure e riconoscendo formalmente queste realtà.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i costi per chi si occupa dei gatti?. Chi potrà finalmente registrare ufficialmente le colonie feline in città?. Come funzionerà il nuovo servizio di sterilizzazione tramite l'ASM?. Dove verrà costruita la prima oasi felina dedicata a Matera?.? In Breve Votazione approvata con 31 consiglieri favorevoli dopo discussione emendamenti Violetto, Tarasco e Bennardi.. Nuova registrazione ufficiale colonie feline presso il Comune di Matera per i volontari.. Servizi di sterilizzazione tramite ASM eliminano i costi diretti per le associazioni locali.. Progettazione in corso per la creazione della prima oasi felina dedicata a Matera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera: nuovi diritti per i gattari e supporto per le colonie feline Notizie correlate Sardegna, il volto delle colonie penali: cinema e diritti a MacomerVenerdì 17 aprile, alle ore 15:30, il Centro Servizi Culturali di Macomer ospiterà la proiezione del documentario Nella colonia penale. Matera: nasce la nuova sanità con il supporto terapeutico degli animali? Cosa sapere L'ASM di Matera ha formato 25 professionisti sanitari sugli interventi assistiti con gli animali. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Turismo AGE - Matera tra cammino e cultura nei Sassi; Mondo pizza - Vincenzo Palermo torna a Matera: la nuova visione di Più Sud; Invicta Matera, nuovo nome e nuova società per crescere ancora; Matera 2019 e Fai, insieme per una vera cittadinanza culturale euromediterranea. A Matera torna il 'Vivicittà', la corsa per la pace e i dirittiUn evento atteso che unisce sport, benessere e impegno sociale, coinvolgendo runner di tutte le età in una giornata all'insegna della partecipazione, dei valori inclusivi, per la pace, l'ambiente, i ... ansa.it CallMat Matera, sindacati: “Impegni TIM disattesi sui volumi” - facebook.com facebook