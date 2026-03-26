Sabato 28 marzo, i Giardini Sassi di Sondrio ospiteranno un evento pubblico promosso dal gruppo “Donne per la pace di Sondrio”. La città partecipa alla campagna nazionale “10, 100, 1000 piazze di donne per la pace”, aderendo alla richiesta di coinvolgimento pubblico per promuovere un messaggio di pace. La manifestazione si svolgerà in un contesto di iniziative organizzate su scala nazionale.

Sondrio risponde all’appello della rete nazionale “10, 100, 1000 piazze di donne per la pace” e scende in piazza sabato 28 marzo con un’iniziativa pubblica promossa dal gruppo “Donne per la pace di Sondrio”. L’appuntamento è fissato dalle 10:30 alle 13:00 ai Giardini Sassi, di fronte al Museo Valtellinese di Storia e Arte, in via Maurizio Quadrio. L’obiettivo è partecipare a una mobilitazione diffusa in tutta Italia per dire no alla guerra, al genocidio e alla violenza armata, attraverso un’azione simbolica e condivisa. L’iniziativa si inserisce nel percorso della rete nazionale nata lo scorso giugno su impulso di alcuni storici collettivi femminili per la pace, tra cui quelli di Palermo e Pinerolo, e oggi composta da oltre cinquanta realtà da Nord a Sud del Paese. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Sondrio aderisce a “10, 100, 1000 piazze per la Pace”: appuntamento ai Giardini Sassi

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