Al Teatro President in scena il saggio della Scuola di dialetto Luigi Paraboschi

Da ilpiacenza.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 5 giugno alle 21 si svolge al Teatro President il saggio della 29a edizione della Scuola di dialetto Luigi Paraboschi, intitolato “Pia?einsa, Pia?einsa”. La rappresentazione è diretta e condotta da Cesare Ometti. La scuola, in collaborazione con la Banca di Piacenza, presenta lo spettacolo.

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Venerdì 5 giugno alle ore 21 al Teatro President in scena il Saggio della 29a edizione della Scuola di dialetto Luigi Paraboschi con “Pia?einsa, Pia?einsa”, con la regia e conduzione di Cesare Ometti Scuola di dialetto realizzata in collaborazione con la Banca di Piacenza.Terminate le lezioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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