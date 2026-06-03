Al Teatro President in scena il saggio della Scuola di dialetto Luigi Paraboschi
Venerdì 5 giugno alle 21 si svolge al Teatro President il saggio della 29a edizione della Scuola di dialetto Luigi Paraboschi, intitolato “Pia?einsa, Pia?einsa”. La rappresentazione è diretta e condotta da Cesare Ometti. La scuola, in collaborazione con la Banca di Piacenza, presenta lo spettacolo.
Venerdì 5 giugno alle ore 21 al Teatro President in scena il Saggio della 29a edizione della Scuola di dialetto Luigi Paraboschi con “Pia?einsa, Pia?einsa”, con la regia e conduzione di Cesare Ometti Scuola di dialetto realizzata in collaborazione con la Banca di Piacenza.Terminate le lezioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
Notizie e thread social correlati
“Füm in d’ i’ occ”, la Filodrammatica Val Vezzeno in scena al Teatro PresidentSabato 11 aprile alle 21 si svolgerà al Teatro President uno spettacolo della Filodrammatica Val Vezzeno.
“Amedeo ‘cmè me”, gli “Amis ad Pontnur” in scena al Teatro PresidentGiovedì 7 maggio alle 21 si terrà al Teatro President una rappresentazione della “Compagnia Teatrale I’ Amis ad Pontnur”.
Argomenti più discussi: Intervento del Presidente della Repubblica al Concerto in onore del Corpo Diplomatico; Invito all'Inter Union Exchange ProjectVal di Noto; Teatro Stabile di Catania, nominato il nuovo CdA. Presidente Salvatore Carrubba; Premio Mestre di Pittura 2026: al Teatro Toniolo proclamati i vincitori e assegnati i premi.
Da poco nominato Presidente del Festival, Paolo Lazzati racconta sulla Rivista del Teatro la linea di @festival milano musica dei prossimi anni: più dialogo con la città, nuove collaborazioni e uno sguardo sul contemporaneo che va da Kurtág a Haas, senza ri facebook
L’eredità di #FridaKahlo continua a dialogare con i linguaggi del presente. La Direttrice dell'Istituto Culturale Tina Modotti, Mónica de la Mora, ha presenziato a Verona all’apertura della mostra immersiva Frida Kahlo – A Revolutionary Life al Teatro Ristori. x.com
Il cilindro indossato dal presidente Abraham Lincoln il 14 aprile 1865, la notte in cui fu assassinato. Ora è in mostra al Museo Nazionale di Storia Americana a Washington D.C. reddit
Al Teatro President in scena il saggio della Scuola di dialetto Luigi ParaboschiVenerdì 5 giugno alle ore 21 al Teatro President in scena il Saggio della 29a edizione della Scuola di dialetto Luigi Paraboschi con Pia?einsa, Pia?einsa, con la regia e conduzione di Cesare Ometti ... ilpiacenza.it