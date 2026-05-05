Amedeo ‘cmè me gli Amis ad Pontnur in scena al Teatro President

Giovedì 7 maggio alle 21 si terrà al Teatro President una rappresentazione della “Compagnia Teatrale I’ Amis ad Pontnur”. La compagnia presenterà “Amedeo ‘cmè me”, una commedia in tre atti scritta da Arrigo Lucchini e tradotta in dialetto piacentino da Claudia Ghisoni. L’evento fa parte della Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani, che ospita spettacoli dedicati al teatro in dialetto locale.

Giovedì 7 maggio alle ore 21 al Teatro President per la Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani in scena la “Compagnia Teatrale I’ Amis ad Pontnur” che presenta “Amedeo ‘cmè me”, commedia dialettale in tre atti di Arrigo Lucchini, traduzione in dialetto piacentino a cura di Claudia Ghisoni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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