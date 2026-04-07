Füm in d’ i’ occ la Filodrammatica Val Vezzeno in scena al Teatro President

Sabato 11 aprile alle 21 si svolgerà al Teatro President uno spettacolo della Filodrammatica Val Vezzeno. La compagnia presenterà “Füm in d’ i’ occ”, una commedia tradotta in dialetto piacentino dall’originale di Faele e Romano. L’evento fa parte della Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani, con ingresso aperto al pubblico. La rappresentazione si svolgerà in una serata dedicata al teatro dialettale e alla cultura locale.

La divertente commedia ruota attorno al personaggio di Rosa Cassarà, invidiosa della bella vita che conduce la dirimpettaia signora Pipitone, costringe il marito Casimiro, la figlia, il nipote, il nonno e la cameriera a far credere che anche loro possono permettersi un weekend fuori città e precisamente a Capri. Questa decisione procurerà impreviste e sgradevoli situazioni come l’arrivo del cugino Aristide, di un rappresentante e la visita di un ladro. Tutte queste situazioni renderanno la commedia esilarante, con un finale sorprendente. Personaggi e interpreti: Casimiro Cassarà, marito, Giorgio Risoli; Rosa Cassarà, moglie, Rita Carini;... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"Mort un Papa a’sni fa un ätar!", la Filodrammatica "San Bernardino" in scena al Teatro PresidentLa Filodrammatica "San Bernardino", capitanata da Massimo Calamari, nel ruolo di attore e regista, porterà in scena sabato 14 febbraio alle ore 21 al...

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