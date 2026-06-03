Al Sud il 46% degli alunni non raggiunge le competenze di base Rendere più attraente la professione docente con meno precariato Allarme UE per l’Italia

Al Sud, il 46% degli studenti non raggiunge le competenze di base, secondo i dati più recenti. In Italia, i risultati di apprendimento sono ancora sotto i livelli pre-pandemia e vengono definiti “fragili”. La Commissione europea ha espresso preoccupazione per la situazione nel paese, evidenziando l’urgenza di interventi per migliorare le competenze scolastiche e la qualità dell’istruzione. Un tema centrale riguarda anche la professione docente, che necessita di essere resa più attrattiva attraverso la riduzione del precariato.

I “risultati di apprendimento” in Italia non sono ancora tornati ai livelli precedenti la pandemia di Covid-19 e restano “fragili”. A evidenziarlo è la Commissione Europea, nelle raccomandazioni specifiche per il Paese pubblicate oggi. Per l’esecutivo comunitario servono “ulteriori sforzi” per correggere un quadro scolastico segnato da competenze “deboli e disomogenee” e per aumentare l’occupabilità dei laureati. Nel Mezzogiorno, “il 46% degli alunni non raggiunge le competenze di base”. Gli studenti provenienti da contesti svantaggiati hanno circa “tre volte più probabilità” di ottenere risultati inferiori rispetto ai coetanei più avvantaggiati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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