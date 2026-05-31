Gite con pernottamento | solo il 59% degli alunni con disabilità partecipa al Sud crolla al 46% Attività extrascolastiche ferme al 49% I dati ISTAT
Solo il 59% degli studenti con disabilità partecipa alle gite con pernottamento, con una percentuale che scende al 46% al Sud. Le attività extrascolastiche coinvolgono appena il 49% di questi studenti. I dati ISTAT evidenziano che la presenza di un insegnante di sostegno o di un Piano educativo individualizzato non basta. La vera sfida dell’inclusione si svolge nelle ore trascorse in classe, nelle uscite e nelle attività sportive o laboratoriali.
Non basta avere un insegnante di sostegno o un Piano educativo individualizzato. La vera sfida dell’inclusione si gioca nelle ore trascorse in classe, nelle gite, in palestra, nei laboratori. Il rapporto ISTAT 20242025 fotografa una realtà ambivalente: da un lato, alcuni indicatori migliorano; dall’altro, restano sacche di esclusione silenziosa che riguardano migliaia di ragazzi. Negli ultimi dieci anni, le scuole del primo ciclo hanno ridotto drasticamente le ore che gli alunni con disabilità passano fuori dalla classe. Un risultato non scontato, che racconta di una maggiore sensibilità nell’integrare i percorsi individualizzati dentro il gruppo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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