Master eCampus La professione docente nella scuola di oggi Competenze moderne per il docente contemporaneo

L’università eCampus ha avviato un nuovo master intitolato “La professione docente nella scuola di oggi”, rivolto a insegnanti e aspiranti docenti. Il percorso mira a offrire strumenti aggiornati alle esigenze della scuola contemporanea, con un focus sulle competenze moderne richieste ai professionisti dell’educazione. L’obiettivo è fornire una formazione mirata per chi lavora o vuole lavorare nel settore scolastico.

L’università eCampus ha attivato il Master “La professione docente nella scuola di oggi”, un percorso strutturato per aggiornare e potenziare le competenze di chi già insegna o aspira a farlo. Un Master completo in modalità online Il Master si svolge in modalità full online per consentire ai docenti di conciliare la formazione con gli impegni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Master di eCampus in Competenze non Cognitive e Life Skills: l’Università al servizio della scuola che cambiaLa scuola oggi non è più solo trasmissione di contenuti, ma formazione a 360° e le “life skills”, ovvero le abilità come empatia, resilienza,... Competenze e metodologie didattiche dell’animatore digitale, il master dell’Università eCampus per costruire la scuola del futuroL’Animatore Digitale rappresenta, nell’attuale contesto scolastico, una figura sempre più centrale, capace di integrare tecnologie, metodologie...