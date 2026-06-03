Al termine dell’incontro, disputato sotto un caldo torrido, Vallejo ha sostenuto che «questo genere di partita dovrebbe essere arbitrato da un uomo». «Per una donna è molto difficile farlo. È un pubblico molto esigente, e serve molta forza per opporsi al pubblico». Il numero 71 del mondo, che affrontava il giovane francese Moïse Kouame, è stato sanzionato con una multa di 56.000 euro per le dichiarazioni sessiste rivolte all’arbitra brasiliana Ana Carvalho. «Questo genere di parole non ha posto qui», ha dichiarato la direttrice del torneo Amélie Mauresmo. «È chiaramente qualcosa che non è accettabile per noi, per il torneo, per la Federazione, e anche al di là del torneo», ha insistito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Al Roland Garros non c'è spazio per il sessismo, multa per i commenti sull'arbitra: «Questo genere di partita dovrebbe essere arbitrato da un uomo»

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