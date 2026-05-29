Daniel Vallejo maschilista con l'arbitra al Roland Garros | Per un incontro così ci voleva un uomo
Dopo aver perso al Roland Garros, il tennista Daniel Vallejo ha commentato con parole offensive nei confronti dell’arbitra, una donna, dicendo che per un incontro così ci voleva un uomo. La dichiarazione ha suscitato reazioni sui social e tra gli addetti ai lavori. Non ci sono state altre dichiarazioni ufficiali o provvedimenti immediati da parte dell’organizzazione del torneo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla questione del rispetto nelle competizioni sportive.
Il tennista Adolfo Daniel Vallejo dopo aver perso al Roland Garros se l'è presa con il giudice di sedia, una donna che non avrebbe dovuto arbitrato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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