Vallejo paga a caro prezzo la frase sessista sull'arbitra al Roland Garros | multa record a Parigi
Adolfo Daniel Vallejo è stato multato di 65.000 dollari al Roland Garros per aver pronunciato una frase sessista rivolta all’arbitra Ana Carvalho. La sanzione rappresenta la multa più alta mai applicata nel torneo. La decisione è stata presa dalle autorità del torneo dopo l’incidente. Vallejo non ha commentato pubblicamente la sanzione.
Adolfo Daniel Vallejo multato di 65mila dollari dopo la frase sessista contro l'arbitra Ana Carvalho al Roland Garros: è la sanzione più alta nella storia del torneo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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