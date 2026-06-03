Al pizzaiolo Emiliano di Ciano il premio Ambasciatore del Gusto Doc Italy 2026
Il pizzaiolo Emiliano di Ciano, residente a Chieti, ha ricevuto il premio internazionale “Ambasciatore del Gusto Doc Italy 2026”. La cerimonia di consegna si è svolta di recente, riconoscendo il suo ruolo nel promuovere la cucina italiana. Il riconoscimento viene assegnato a professionisti che si distinguono nel diffondere i valori e i prodotti italiani nel settore gastronomico. Emiliano di Ciano è noto per la sua attività come pizzaiolo e maestro.
Il pizzaiolo e maestro Emiliano di Ciano di Chieti ella ha ricevuto il Premio internazionale Ambasciatore del gusto doc Italy 2026.La premiazione è avvenuta il 25 maggio scorso nella sala del Palazzo Valentini (sede di Roma Capitale). Il cuore delle istituzioni capitoline rende omaggio al talento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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