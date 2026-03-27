Fabio Ciano ambasciatore del gusto | la Parigina napoletana conquista nuovi orizzonti

Un giovane artigiano napoletano, noto per la creazione della pizza Parigina, è diventato membro dell’Associazione Ambasciatori del Gusto. La sua attività si concentra sulla produzione di questa specialità, considerata un classico dello street food napoletano. L’adesione all’associazione rappresenta un riconoscimento ufficiale per il suo lavoro nel settore gastronomico.

Fabio Ciano entra ufficialmente a far parte dell’Associazione Ambasciatori del Gusto, segnando un importante traguardo per il giovane artigiano e imprenditore napoletano che negli ultimi anni si è distinto per il suo lavoro sulla pizza Parigina, simbolo autentico dello street food partenopeo. La nomina è avvenuta durante Futura 2026, l’evento celebrativo per il decimo anniversario dell’associazione, svoltosi a Trieste dal 23 al 25 marzo e dedicato al tema “Radici, Confini e Visioni”. Un appuntamento di respiro internazionale che ha visto la partecipazione di figure di spicco della ristorazione italiana, tra cui Enrico Cerea, Carlo Cracco, Marco Sacco e Daniele Usai, oltre all’atteso intervento di Stanley Tucci, testimonianza del valore dello scambio culturale promosso dall’organizzazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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