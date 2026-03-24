Giuseppe Oriti riconfermato Ambasciatore del Gusto DOC Italy per lo Street Food

Giuseppe Oriti è stato confermato come Ambasciatore del Gusto DOC Italy per lo Street Food. È produttore della porchetta di suino nero dei Nebrodi, un prodotto che ha ricevuto premi durante un evento a Roma. La sua riconferma è stata annunciata ufficialmente in occasione di questa cerimonia.

. Il produttore della pluripremiata porchetta di suino nero dei Nebrodi è stato premiato a Roma. Attraverso il suo lavoro, l’allevatore nebroideo continua a essere ambasciatore di un modello di street food che punta sulla qualità delle materie prime, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione delle filiere locali. Roma – Importante riconoscimento per Giuseppe Oriti che per il 2026 è stato riconfermato nel ruolo di Ambasciatore DOC Italy per lo street food, consolidando il suo impegno nella promozione e valorizzazione della tradizione gastronomica del cibo da strada. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati International Street Food 2026: viaggio green nel gusto a RiccioneDal30 aprile al 3 maggio,il suggestivo giardino diVilla MussoliniaRiccionetorna a essere il cuore pulsante del gusto con l’arrivo dell’International... Leggi anche: Paolo Kessisoglu, Fiera di San Giuseppe, street food e birra: il week-end in provincia